Le prestazioni della squadra di Stroppa, infatti, fino ad oggi non sono mai state banali, ha messo in difficoltà chiunque abbia incontrato sulla sua strada ma in sostanza, però, lAllora cos’è che non va in questa squadra? Cosa c’è da rivedere? Le critiche non mancano, c’è chi vorrebbe una punta di peso, chi una diversa organizzazione di gioco,Ecco, io sto dalla parte di quest’ultimi.Passaggi corti, palla sempre a terra, tocchi di prima. Spettacolo se ti chiami Barcellona.i top player davanti e soprattutto dietro, io apprezzo il coraggio del nostro allenatore, la squadra vista contro la Juve e anche contro il Cagliari mi ha ben impressionato, però. C’è sempre un però.Si, perché nel calcio conta poco il bel gioco se non arrivano i risultati, sono quelli che ti danno diritto ad entrare nella storia. Mi viene in mente il Napoli di Sarri, probabilmente la squadra più bella che abbiamo visto in Italia negli ultimi 20 anni, eppure la bacheca è rimasta quasi vuota.Stroppa, purtroppo, deve abbandonare la teoria del bel gioco e pensare più ad un calcio all’italiana: difesa a quattro, squadra compatta e gioco di rimessa. Più tattica meno tecnica, è questa la logica in Italia, e già in passato, purtroppo si è capito che è difficile cambiarla., non è facile cambiare mentalità, col Cagliari mi sono divertito ancora di più che con la Juve, ho visto una squadra viva, sempre pronta ad attaccare, anche a pareggio raggiunto non ha mai abbassato il baricentro. L’obiettivo è sempre stato di quello di vincerla, perché la mentalità di Stroppa è quella di “si scende in campo per vincere”. Beh, purtroppo non siamo il Barcellona, dobbiamo salvarci e perciò caro GiovanniTanto per Stroppa ci sarà tempo per mostrare le sue doti di grande allenatore, sta mostrando di che pasta è fatto e sono più che convinto che presto arriverà anche per lui la grande occasione. Ora, però, salviamoci.