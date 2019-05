Come riferisce il Guardian, per la terza estate consecutiva l'attaccante classe '93 del Crystal Palace Wilfried Zaha rischia di non vedere coronato il suo desiderio di giocare in un club più competitivo. Considerando che il Manchester United, la sua precedente squadra, incasserebbe una parte dell'eventuale cifra incassata, la formazione londinese vuole prendere in considerazione soltanto offerte importanti. Ad oggi, non sono arrivate proposte concrete per il calciatore di origini ivoriane.