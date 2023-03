Il futuro di Wilfried Zaha tiene banco in Inghilterra. L'attaccante è infatti in scadenza di contratto con il Crystal Palace ed è nel mirino dell'Al-Ittihad, ma ancora non ha sciolto le proprie riserve sulla prossima stagione. Interrogato a riguardo il tecnico del club londinese Patrick Vieira ha spiegato che il classe '92 prenderà una decisione quando sarà pronto.