Steve Parish, proprietario del Crystal Palace, ha parlato al Daily Mail del futuro dell'attaccante classe '93 Wilfried Zaha: “Una parte di me ha la curiosità di vedere cosa potrebbe fare in una grande squadra. Di certo non voglio essere io a porre un freno alle sue ambizioni”. Seguito da Arsenal ed Everton nell'ultima finestra di mercato, l'ex Manchester United ha una valutazione di mercato di 90 milioni di euro.