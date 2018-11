: Resta a studiare l’avversario nella Bat-caverna per la prima mezz’ora, poi si fa notare per una facile parata centrale e per una reazione d’istinto su Oblyakov tutt’altro che semplice. Nulla o poco può sull’infilata di Sigurdsson. Il vero top player a Trigoria è Savorani.: Gioca stretto per far restare ai margini la trequarti russa e quindi limitando di molto la fase di spinta. Svolge come al solito il compito con una maturità che a Milano hanno visto raramente. Nella ripresa però David torna meneghino e si fa beffare come un esordiente da Sigurdsson.L’uomo dei sogni rimette il suo nome nel tabellino nel giorno del pass virtuale per gli ottavi con un colpo di testa che infrange il gelo di Mosca. Poi è chiamato a lasciare intatta la zona intorno a Chalov e Oblyakov seppur con qualche fatica. La sua presenza da sola riscalda più di una boccia di Vodka nel bel mezzo del gelo siberiano.Scrive un manuale di gioco aereo e lo consegna a Chalov come regalo di addio. Di testa il Comandante non sbaglia un colpo, e quando il russo prova ad allungare la squadre si ritrova spesso a sbattere contro il petto dell’argentino. Sfiora il tris nella ripresa.: Cerca di spegnere subito le fanfare russe con un paio di strappi old style, ma col passare dei minuti presta il fianco a Oblyakov costringendo Kluivert a ripiegamenti inaspettati. Troppi grammi di leggerezza pure quando Akhmenov spezza in due la difesa romanista. Meglio in fase di spinta.: Quel prato gli ha regalato la gioia più bella della sua carriera. Se ne frega del freddo e percorre a mezze maniche la mediana giganteggiando e mostrando una maggiore scioltezza rispetto ai lenti ritmi della serie A. Prezioso pure nel possesso palla quando c’è da rifiatare un po’.Vlasic indovina subito dove la ferita più in evidenza e cerca di farla sanguinare il più possibile. Bryan, in un ruolo non suo e questo va detto, è pure stasera il giocatore che lascia maggiori perplessità sia in fase di impostazione che in quella di copertura. Col passare dei minuti capisce che la semplicità è la via più facile per tamponare il taglio, ma non sempre basta il compitino. Da un tiro sbagliato nasce l’assist per Pellegrini. Non si dica che è sfortunato.: Gioca alto, per modo di dire. Alessandro infatti si alterna con Santon per non alterare gli equilibri. Quando ha l’occasione per chiudere i giochi, però, cade dai pattini in maniera quasi comica. Alza la linea del pressing nel finale e strappa la sufficienza col solito sacrificio. Va dato atto a Eusebio: due partite da esterno alto, due vittorie. (43’st Jesus ng).: Nelle ultime settimane non si sposta una pietra senza il via libera di Lorenzo. Dopo nemmeno dieci minuti disegna la traiettoria per la testa di Manolas, poi alterna martello e sciabola tra le linee mostrando una personalità sempre più matura. E nella ripresa chiude i giochi di qualificazione (o quasi) col primo gol in Champions della sua carriera in crescendo. Ormai gioca col metodo Stanislavskij. Straripante. (36’st Zaniolo 6: dieci minuti di furore)Parte senza fumo e con tanto arrosto. Il profumo di buono si sente per tutto il campo con grande felicità di Di Francesco. Quando però decide di togliere il coperchio a far cascare tutto è Florenzi. L’assist per il capitano è da palati fini. Si rimette all’opera servendo altri piatti gourmet e costringendo Magnusson al rosso. E’ il Willy Wonka romanista, peccato che i suoi cioccolatini non sempre sono ben accetti. Più elettrizzante di uno shottino di vodka. (25’st Under 5,5: congelato): Il Mister Edin di campionato fatica a trasformarsi nel dottor Dzekyll di Champions. Il bosniaco è bravo ad aprire qualche spazio ma fatica da matti a gestire il pallone e nel primo tempo fa registrare un vuoto cosmico nel settore “conclusioni in porta” se si esclude un tiraccio altissimo su respinta maldestra di Akinfeev. A inizio ripresa impiega troppo tempo a chiudere un bel triangolo in area moscovita. La rabbia dov’è?: L’impatto sulla gara è quello giusto, e senza l’erroraccio di Florenzi la partita sarebbe finita molto prima. Poi però la Roma si è sciolta lasciando campo a un Cska nemmeno troppo irresistibile. Il rosso a Magnusson è un manna dal cielo. Va detto che in Europa si registra un aumento di personalità innaturale rispetto al campionato. Perché?Cerca farfalle sul cross di Pellegrini alimentando la fama di Paperone a intermittenza. Indeciso pure su altri interventi e attendista in uscita su Pellegrini.: Kolarov lo stordisce in tutti i sensi. Esce dopo 9 minuti a seguito di un duro scontro col serbo. (11’pt Schennikov 5,5: si divora il gol del pareggio): All’andata fu disastroso, stasera sbaglia poco o nulla mostrando pure buone doti in impostazione.: Partecipa al caos in area piccola sul gol di Manolas, ma argina bene Dzeko per un’ora buona. Poi arriva l’erroraccio in scivolata che provoca un rosso sanguinoso e sacrosanto.: Si vede poco, ma non demerita e quando ha la possibilità prova a spingere. Questo vale solo quando Kluivert decide di non tormentarlo.: Il meno appariscente, ma appena ha il varco costruisce l’azione per il pareggio con una facilità eccessiva. (31’ Koshonov ng): Sorprende vederlo dal primo minuto, e si sorprende quando Kluivert lo beffa in un paio di occasioni. Accumula errori su errori pure nella ripresa.: E’ l’uomo più in palla del Cska e costringe spesso Kolarov sulla difensiva. E’ pure il giocatore che va più vicino alla porta di Olsen nel primo tempo.: Meno appariscente rispetto all’andata, tiene comunque alto il raggio d’azione della trequarti russa. Senza provocare rivoluzioni.: Meno famoso rispetto all’omonimo della nazionale islandese, ma il taglio e la stoccata per l’1-1 sono da piccola stella. Esce per ragioni tattiche. (19’st Chernov 6: può poco con la squadra in dieci): Stesso compito dell’andata ovvero allungare la squadra e provare e tenere bassa la retroguardia avversaria. Ci riesce poco e male.Rinuncia a Dzagoev a malincuore, e mostra i soliti difetti difensivi visti pure all’andata. Dalla cintola in giù però il Cska gioca discretamente bene. Magnusson gli scombina i piani di rimonta. Pure in 10 però i suoi ragazzi non mollano.