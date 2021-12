Cinque gol Dybala e Morata, quattro Cuadrado. La classifica marcatori della Juventus 2021/22 evidenzia come il colombiano sia ad appena una rete dietro i due capocannonieri della squadra di Massimiliano Allegri. Quattro gol che hanno portato tre vittorie e un pareggio per i bianconeri, quattro gol segnati da difensore. Quella è, almeno negli schemi iniziali, la posizione che il classe '88 occupa nella formazione. Un terzino tuttocampista, un jolly che di qui a dieci giorni potrebbe firmare a zero per un nuovo club.



COSA MANCA - La volontà della Juve, come nel caso di Dybala, è infatti quella di prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Esattamente come per la Joya, anche il numero 11 però non ha ancora trovato l'intesa definitiva per andare avanti insieme. Non tanto dal punto di vista economico, visto che gli incontri con il suo agente hanno portato a un accordo di massima per mantenere l'ingaggio attuale (di cinque milioni netti a stagione), quanto sulla durata.



UNO+UNO - L'entourage di Cuadrado ha infatti chiesto un biennale, che lo porti a indossare la maglia bianconera fino al 2024, quando avrà 36 anni. Troppi, per il nuovo corso bianconero, per firmare a scatola chiusa. Così Federico Cherubini e i suoi collaboratori hanno proposto un contratto fino al 2023, con opzione per un'ulteriore stagione legata al rendimento dell'ex Chelsea e Fiorentina: gol, assist e trofei. Quelli che Juan vuole tornare a vincere molto presto, già in questa stagione, da leader in campo e fuori.