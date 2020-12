L'espulsione con la Fiorentina non cambia i piani per il futuro. Juan Cuadrado si trova bene a Torino e la Juventus non ha alcuna intenzione di venderlo. Nonostante le offerte non siano mai mancate, anche da campionati prestigiosi come la Premier League inglese, dove ha già giocato con la maglia del Chelsea.







Le ultime voci di mercato sul laterale destro colombiano riguardano la Cina, ma anche in questo caso la risposta di calciatore e club è la stessa: no, grazie. La Juve non sta pensando a una sua cessione, né a gennaio, né in estate. Cuadrado (classe 1988) è sotto contratto fino a giugno 2022 e viene ritenuto un giocatore importante per il progetto di Pirlo in bianconero.