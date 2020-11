L'ex radiocronista Rai Riccardo Cucchi, noto tifoso della Lazio, ha parlato alla radio ufficiale biancoceleste. Ecco come si è espresso sui biancocelesti e sulla questione Luis Alberto: "Con la ripresa del campionato entriamo nella fase più importante della stagione tra Champions e serie A. La Lazio ha un ottimo bottino di punti nella Coppa, ma adesso deve qualificarsi. Lo Zenit è un avversario ostico, con cui fare estrema attenzione. L’aereo? Non capisco alcuni sfottò, la Lazio è la quarta squadra in Europa ad averlo. Luis Alberto? Ho un grande affetto di lui ma devo fargli una tiratina di orecchie, le sue esternazioni non fanno bene all’ambiente. Caicedo è cresciuto molto negli anni, lavorando tutti i giorni a Formello. Mi è piaciuta moltissimo la coppia Acerbi-Bastoni, il giovane e l’esperto. Acerbi ha tanta qualità oltre che l’esperienza".