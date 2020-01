La Valanga azzurra è tornata! Elena Curtoni, Marta Bassino e Federica realizzano una magica tripletta nella discesa libera di Bansko (Bulgaria) e scrivono una pagina storica nello sci alpino italiano.



Per Elena Curtoni si tratta della prima vittoria in Coppa del Mondo e arriva chiudendo di 10 centesimi davanti a Bassino e 14 su Brignone, brava a rimettere in piedi la sua gara dopo una caduta. Un'altra prestazione da favola per le sciatrici azzurre, dopo che Brignone aveva concluso al secondo posto anche la discesa di ieri alle spalle della campionessa statunitense Mikaela Shiffrin.