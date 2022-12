Il mappamondo gira e non si ferma. Per, ct del, non esistono punti di riferimento: "Ragiono e seguo la mia testa, ma ogni tanto anche il cuore ha fatto la sua parte". Nato a Montreal nel ’68, il tecnico italiano ha iniziato il suo percorso in panchina nel nuovo millennio.. Poi, qualcosa è cambiato ed è diventato un tecnico da record:. Dal Camerun al Congo, dal Sud Africa all’Arabia Saudita. E poi Bulgaria, Cipro, Libia, Palestina, Iran, Inghilterra, Emirati Arabi Uniti: "Il mondo è bello, ho imparato a guardarlo da diverse prospettive"."Non in(ride, ndr), ma è una scelta che rifarei. Ho iniziato quattordici mesi fa, il presidente mi ha illustrato il progetto di una nazionale emergente in una videocall, poi sono andato a, la capitale, e ci siamo conosciuti di persona. La federazione ha solo undici anni di vita, c’è voglia di alzare l’asticella. Per farlo, mi hanno dato carta bianca"."Abbiamo fin qui vinto la metà delle gare ufficiali giocate. Per lasiamo partiti dai turni preliminari, essendo 160esimi nel ranking Fifa, abbiamo vinto le due partite e siamo finiti in un girone tosto con. Non mi hanno chiesto di centrare la qualificazione, ma di mettere basi solide e riuscirci per la prossima. A marzo avremo però due partite decisive e io ci credo, ci siamo già qualificati sia con l’Under 17 che con l’Under 20. Oltre ad essere ct della nazionale maggiore, sono direttore tecnico e coordinatore di tutte le squadre giovanili"."È un bell’ambiente, si cresce a vista d’occhio e mi piace questa responsabilità. Con me c’è Gianluca Sorini, un preparatore atletico con cui lavoro da un decennio, e siamo fortunati.Io vivo in albergo, ci sono ottime strutture, e torno in Italia per un paio di settimane ogni due mesi"."C’è un solo campo, nella capitale. Ci giocano la Serie A, la B, la C, le squadre femminili e ospita gli allenamenti della nazionale.A breve sarà però pronto il primo stadio del Paese. Oggi giochiamo le partite casalinghe in Uganda e avere una casa tutta nostra sarà un bel vantaggio anche per il lavoro quotidiano"."È un continente dalle mille risorse, in cui è partito il mio viaggio da giramondo, nel 2003. Venne fuori l’opportunità di andare in, uno stage di un mese per seguire il lavoro della nazionale africana da vicino.Nel 2007 mi offrirono il ruolo di direttore tecnico di tutte le nazionali. Vincemmo la Coppa d’Africa Under 20"."Avevano dato al Paese l’organizzazione del torneo nel 2007, il governo fece costruire un centro sportivo nuovo di zecca per l’occasione.La grande difficoltà fu non avere campionati giovanili, la nazionale poggia sui congolesi che giocano nei campionati francesi"."All’di, un club storico. Venivo da qualche mese così così al, in, ma trovai un ambiente caldo e con tanta voglia di crescere. Il presidente era Muhammad(figlio di Muammar, ndr) e in quel contesto capii davvero cosa significava lavorare per ottenere risultati, spesso sotto pressione. Anche con l’ultima in classifica, giocavamo di fronte a quarantamila tifosi"."Il, contro l’È una sfida sentita, forse anche di più. Quando si avvicina, bisogna tener chiusa la squadra in albergo per tre giorni. Il primo lo vincemmo in rimonta e accorciammo su di loro, primi in classifica, conquistando il campionato a fine stagione. Che festa. Usciti dallo stadio, impiegammo tre ore e mezza per fare tre chilometri. L’autista fu costretto ad andare a passo d’uomo, si bruciò pure il motore del pullman (ride, ndr)"."Ad Assisi, a luglio. Allenavo il, lui il Catania. Cercava una squadra per un’amichevole e mi contattò. A fine gara iniziammo a chiacchierare.‘Ma da quanto tempo vi conoscete?’, chiese uno dei suoi assistenti.‘Da oggi’, gli risposi. E giù a ridere. Prima di andar via, io e Walter ci scambiammo il numero di telefono"."Nel 2010 mi chiamò. Stava per iniziare una nuova avventura all’, in, e cercava un secondo.Andò tutto alla grande perché riuscimmo a integrarci bene, tanto che poi di esperienze insieme ne arrivarono altre"."Il club non vinceva niente da anni. Con sei mesi di lavoro chiudemmo terzi, centrando la qualificazione in Champions League.Lo sceicco domandò allora cosa fare per uno step ulteriore, noi chiedemmo di rifare le strutture e durante il ritiro estivo rasero tutto al suolo, dagli uffici alle palestre, per mettere in piedi un nuovo centro in tempi record. Creammo una mentalità"."All’di, mesi che porto nel cuore. L’offerta arrivò nel gennaio 2015, mi sembrò intrigante.I preconcetti vennero subito meno grazie a una squadra meravigliosa e a un presidente visionario. Quello palestinese è un popolo fantastico, in trasferta i tifosi avversari cantavano cori per ringraziarmi. Erano riconoscenti perché stavo aiutando il loro calcio. Pensi, su, tutti i giocatori del campionato iniziarono a chiedermi l’amicizia. Quando si incontra uno straniero, c’è inoltre massima ospitalità. Vogliono che tu stia bene e alla prima occasione ti invitano in casa a prendere un the"."Abbiamo vinto quasi tutti i titoli a disposizione, qualificandoci alla Champions asiatica dopo essere partiti dalle ultime posizioni.I giocatori chiedevano di lavorare con me perché avevano apprezzato le novità, ma quella chance arrivò in un momento complicato. Stavo facendo il corsoed era necessaria la presenza, cosa resa complicata dal passaggio aper qualsiasi spostamento. Tra visti, scartoffie e le solite mille domande, non era semplice spostarsi. Ho dovuto fare una scelta, ma in futuro allenerò la Palestina. L’ho promesso"."Al, nel 2016. Il posto giusto al momento sbagliato. Era un momento confuso, la nuova proprietà era arrivata da poco e la preparazione atletica era stata impostata da un altro tecnico. Per dire, siamo subentrati il lunedì e il campionato è cominciato il sabato. Nonostante ciò, partimmo bene. Poi i risultati vennero meno"."Il periodo peggiore della mia carriera, un incubo. È un Paese che ha tutto per far calcio, dalle strutture all’avanguardia alla mentalità imprenditoriale, ma. Mi chiamò un agente e dopo una prima chiacchierata con il presidente andai aper incontrarlo di persona. Il primo impatto fu pure positivo. Mi venne offerto un triennale a ottime cifre, ma quando chiesi di vedere le strutture, il nulla.‘Non preoccuparti, è tutto ok’. Sbagliai a non insistere. Il centro sportivo era inesistente e soprattutto asi respirano ancora i dolori dell’apartheid. Il vero disastro fu sapere che la squadra aveva un santone.Ci avvicinavamo alla domenica e a una partita importante. Il venerdì andai al campo con largo anticipo, per preparare l’allenamento. All’orario stabilito, non arrivò nessuno. Chiamai tutti, non risposero. Dopo tre ore e mezza mi fece uno squillo il team manager: ‘Grande coach, come stai? Siamo in una riviera a nord del Paese, il mago ha detto che per vincere dobbiamo fare il bagno qui’ "."Per non parlare del presidente. ‘Ma perché quello non gioca?’, chiedeva ogni tanto. Gli spiegavo il motivo delle mie scelte, lui rispondeva di aver parlato con il mago.A un certo punto sbottai: ‘Strano che con tutti questi santoni ilnon abbia mai vinto i’. Era impossibile andare avanti in una situazione così, lasciai tre mesi dopo"."Allo Shahr Khodrou Khorasan di, un’esperienza che porto nel cuore. Quello iraniano è un popolo straordinario, dal gran cuore. Ho preso la squadra nel gennaio 2020 e abbiamo subito centrato la qualificazione alla Champions asiatica, vincendo i preliminari. A Mashad, nel nord del Paese, c’è una moschea gigantesca e in città vive la guida spirituale. Ci invitò per farci i complimenti e più che di calcio parlò di religione: ‘Bravi, avete battuto gli infedeli’. Ridemmo un po’ tutti"."Qui c’è un bel progetto e voglio portarlo avanti. Per il futuro, chissà. Potrei tornare anche in Italia, ma serve la sfida giusta. Mi stuzzica il, ma il mondo è immenso e le storie più belle sono inaspettate".