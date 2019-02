La Juventus, ma non solo. I bianconeri non sono gli unici che hanno viaggiato a Madrid in questi giorni. Ad assistere alla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League tra l'Atletico e la squadra di Massimiliano Allegri c'erano anche due spettatori d'eccezione, che possono portare anche a possibili nuovi sviluppi di mercato per Patrick Cutrone, attaccante del Milan.



LA FOTO - ​In queste foto esclusive di Calciomercato.com, si vedono Donato Orgnoni e Pasquale Cutrone, agente e padre di Patrick, ieri al Wanda Metropolitano per la sfida tra Atletico e Juventus. Possibile, nell'ambito del viaggio nella capitale spagnola, anche una visita di cortesia anche alla dirigenza dei Colchoneros, che non ha mai nascosto un forte l'apprezzamento per l'attaccante del Milan.