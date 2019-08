Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Patrick Cutrone ha parlato della nuova avventura inglese, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Torino: "Per me è tutto nuovo, devo ambientarmi. L'Europa League l'avevo già giocata, ero più emozionato per la partita partita in casa in Premier. Amo il Milan, li ringrazio per quello che sono in campo e fuori. Sono un loro tifoso, ma nel calcio bisogna fare delle scelte. L'obiettivo è fare il meglio possibile, a livello personale voglio aiutare la squadra".