Niente Manchester United per Patrick Cutrone: l'ex attaccante del Milan, infatti, ha saltato la sfida di FA Cup del suo Wolverhampton contro i Red Devils. Un chiaro indizio di mercato: su di lui c'è la Fiorentina e nei prossimi giorni l'addio potrebbe diventare realtà. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei Wolves, Nuno Espirito Santo, ha dichiarato: "Non parlo di questa cosa, ho parlato a lungo con Patrick e insieme abbiamo deciso che era meglio non giocasse questa partita. Era la decisione migliore per tutti, vedremo ora cosa succederà. Qualcosa potrebbe succedere, ma non voglio dire altro, vedremo...".