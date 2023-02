L'ex centrocampista di Udinese e Fiorentina Gaetano D'Agostino è intervenuto oggi a Radio Bruno Firenze dove ha detto la sua sull'avventura della squadra viola in Europa: "Mandragora e Amrabat garantiscono fisicità. Con il 4-2-3-1 sono i migliori. Si completano a vicenda. Duncan e Castrovilli sono due mezzali. E non possono giocare a 2, non hanno le letture giuste. Il trequartista può essere Bonaventura o Barak, oppure Jovic seconda punta. La Fiorentina in Conference ha dimostrato di essere in forma in Europa. Può provare a vincere come la Roma lo scorso anno. Con la Lazio in Europa la squadra di Italiano se la può giocare."