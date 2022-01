Intervistato da Dazn nel post-partita della sfida pareggiata contro l'Atalanta, il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio ha commentato così la gara.



GOL SBAGLIATO E SIPARIETTO CON PAROLO - "Ce l'ha con me per quel Lazio-Inter del 2018... Scherzo. L'occasione? Ho tentato di mirare il primo palo poi non ci sono riuscito, peccato".



EQUILIBRIO - "La partita è stata equilibrata dall'inizio, con occasioni create da noi e da loro. L'Atalanta fa sempre la sua partita nonostante le assenze, peccato perché con quella mia occasione potevamo vincere".



PUNTO GUADAGNATO - "Lo 0-0 lo vediamo come un punto guadagnato per la partita fatta egregiamente dall'Atalanta. C'è amarezza perché noi vogliamo sempre vincere, ma analizzando il match direi che è un punto guadagnato".