"Ci sarà mai un lunedì sereno senza polemiche sul VAR? Bisognerà decidere di fischiare tutti i falli di mano così da avere uniformità. Fabbri inesperto? Allora la designazione è sbagliata. il fallo di Alex Sandro? È rigore netto. Il brasiliano la prende con il braccio che è allargato e interrompe l'azione pericolosa. Il rigore assegnato da Abisso alla Lazio? Per me è rigore netto". Cosi l'ex giocatore della Lazio D'Amico in un intervento a Mcsport.