Andrea D'Amico, l'intermediario che ha gestito il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto, è intervenuto su GR Parlamento:



"Il trasferimento di Insigne nel campionato nordamericano non creerà nessun problema al ct della Nazionale Mancini. Il ragazzo ha parlato con l'allenatore prima di prendere questa decisione, anche perché è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra azzurra. L'idea di questa trattativa è nata dopo l'Europeo. Col presidente dei canadesi abbiamo stabilito delle priorità, e Lorenzo era la prima. Non sono l'agente di Insigne, ma so che c'erano diverse squadre interessate. Nessuna offerta però, per quantità e qualità, era paragonabile a quella del Toronto".