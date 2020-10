Una settimana fa, proprio all’interno di “Tiki Taka”, D’Angieri aveva espresso la sua volontà di acquistare il Torino e lo stadio Olimpico Grande Torino nonostante la sua fede juventina. Cairo non ha mai voluto prendere in considerazione il fatto di cedere il club e ha accusato D’Angieri di volersi fare solo pubblicità. Nel corso della puntata l’ambasciatore ha voluto chiarire la sua posizione: “Chiedo scusa al Dottor Cairo, non sono stato gentile con lui perché ho fatto una manifestazione d’interesse errata. Dato che Cairo, che apprezzo molto come imprenditore, non ha intenzione di vendere il Torino noi non abbiamo intenzione di comprarlo. Non sono un tifoso del Torino ma sono juventino: a noi interessava comprare il Toro e lo stadio del Torino per trasformarlo in uno stadio americano. E per noi intendo io e i miei figli che siamo un fondo. Se domani a Cairo venisse la voglia di vendere magari ci fa un colpo di telefono. Gli ho anche mandato un messaggio di scuse"