E' stato così agli albori della rinascita del club - quando Leonardo da allenatore e dirigente si rivolse al Bel Paese in cui è diventato grande per muovere i primi colpi importanti della presidenza Al-Khelaifi -, è così ora con lo sceicco, il direttore sportivo Antero Henrique e il resto della dirigenza che rimettono gli occhi sulla Serie A in cerca dei grandi colpi in grado di cambiare il futuro.