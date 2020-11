Concedeteci la battuta:, quando in Serie A arrivò un'intera generazione di ragazzi dal Nord Europa, soprattutto da Svezia e Danimarca e anche - in numero minore - dalla Norvegia. Erano ventenni che la guerra aveva in parte risparmiato, a differenza di tanti loro coetanei che avevano avuto un’adolescenza troncata dal dolore. L’Italia fu il loro naturale approdo. Dopo la chiusura agli stranieri nel 1927, nel 1946 le frontiere della Serie A erano state riaperte: ogni club poteva tesserare 5 stranieri e mandarne in campo 3 contemporaneamente.(arrivato nell'estate del 1951 dal Sandaker - primo norvegese in assoluto in Serie A - giocò con Lazio e Genoa), preso l’anno successivo dall’ØM Horten. Questi - dopo i tre anni con la Lazio - giocherà anche con Udinese, Milan, Bari e Messina. Larsen era un talentuoso attaccante, Bredesen giocava mezzala d'attacco ed è tutt'oggi uno dei calciatori norvegesi più celebri.. Bredesen è stato ancheSono quegli gli anni in cui a Padova arriva Knut Andersen, preso dal Skeid Oslo: nel biennio 1951-1953, totalizzò 43 presenze e 6 gol tra A e B., gol del norvegese su punizione. Dopo l'esperienza in rossonero, Nilsen - detto «Baywatch» per il fisico scultoreo e il ciuffo biondo da bagnino - giocò anche col Napoli.e che vanta una solida carriera, avendo giocato in Premier con Chelsea, Sunderland e Leeds. La fama di Flo risale a qualche anno prima il suo arrivo in Italia. E’ il 30 maggio del 1997 quando all’«Ulleval Stadion» di Oslo 21.799 spettatori assistono ad un evento epocale: Norvegia batte Brasile 4-2, Flo è il mattatore, segna il 2-0 e il 3-1. Il Brasile ha una squadra vera in campo, non le controfigure: Romario e Ronaldo davanti, Leonardo e Dunga in mezzo, Cafu e Roberto Carlos sulle fasce, Taffarel in porta. Quella sera Flo diventa Flonaldo. Flo concede il bis anche tredici mesi dopo, ai Mondiali di Francia. 23 giugno 1998, a Lione Norvegia batte Brasile 2-1. Flo pareggia il gol di Bebeto e poi a due minuti dalla fine si procura - con grande furbizia - un calcio di rigore che Rekdal realizza. Insomma,delle due vittorie storiche.Sempre dai fiordi sono arrivati buoni giocatori in disarmo come il gigante, che sempre in giallorosso visse buone stagioni tra il 2008 e il 2011. Altri sono i norvegesi hanno avuto esperienze dimenticabili. Come per esempio Runar Berg, che nel Venezia di Zamparini (1999-2000) passò molto tempo ad ammirare le bellezze della città - architettoniche e non - anzichè concentrarsi sugli allenamenti. O come Rafik Zekhnini, oggi ventiduenne, che avrà modo sicuramente di trovare il suo percorso ma che alla Fiorentina 2017/18 debuttò (contro l’Inter) ma si dimostrò ancora acerbo. Qualcosa in più ha fatto Haitam Aleesami nei suoi tre anni (dal 2016 al 2019, uno in A e due in B) al Palermo, giocati raccogliendo una media di 30 presenze a campionato.