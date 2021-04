. Nonostante la prima complicata stagione al timone dei Ducali, che al momento, orache dovrà essere luminoso,prima le infrastrutture, conche sarà il gioiello della nuova gestione, orache parte da un protagonista indiscusso del calcio internazionale.- I Krause, con una grande passione per l’Italia ereditata dalla madre di Kyle, nata nel Belpaese, hannooltre a diverse aziende agricole e catene di negozi: sanno dunque come si fanno gli affari e cheIn quest'ottica va vistoManca solo l'ufficialità mail, fresco di addio alla Russia, è stato voluto fortemente da Krause per rinverdire l'organigramma dirigenziale.- Ribalta, che ha lasciato lo Zenitera già stato in società di alto livello:, club per il quale- Diventa quindida, con l'attuale presidente del Marsiglia Pablo Longoria come sottoposto.dove tra gli altri porta Sardar Azmoun, Malcom, Douglas Santos, Wilmar Barrios e Wendel.@AleDigio89