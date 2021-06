Quando il Campione torna da dove era partito porta con sé un carico di gloria e di passato da cui - quasi sempre -Ventisei anni dopo, Gigi Buffon a Parma. Superman è tornato. E a 43 anni non si è stancato di mettersi in gioco e tuffarsi da un palo all’altro, magari per agguantare l’ultimo dei sogni: il 6° Mondiale, in Qatar, il prossimo inverno.La storia del calcio - prima di Buffon - ha già conosciuto svariati campioni o onesti mestieranti che arrivati al tramonto della carriera si sono voltati e sono ritornati verso casa. Perché certe carriere sono cerchi che si chiudono, punti tra passato e presente che coincidono.. Aveva lasciato il Boca a vent’anni, ci è tornato a 31, dopo tre lustri di professionismo sparsi per il mondo. E’ ripartito, alla volta della Cina, per grattare via ancora un ingaggio dorato, salvo tornare alla base dopo un anno - con il malloppo - per chiudere definitivamente la carriera con gli Xeneizes.per l'ultima passerella prima di tirare giù il sipario.. Si era messo in luce giovanissimo a Brescia, che ha sempre considerato - lui è nato a Sonnino, Latina - la sua città adottiva. E a Brescia è tornato per chiudere la carriera, ancora una volta nel segno del gol.. Finita? Macchè. Altro giro in giostra, altra ripartenza. Di nuovo un ritorno alla bella età di 39 anni. Non era finita, e non era finito lui (che quell'anno segnò 22 gol). Romario - giurando ogni volta il suo amore per il Vasco - ripartì e ritornò un'ultima volta a 42 anni. Fenomeno vero, «O Baixiñho».C’è un filo sentimentale che lega i percorsi di certi fuoriclasse. Come Shevchenko. Prima e ultima squadra Dinamo Kiev, in mezzo un decennio tra Milan e Chelsea. Emblematica la storia di Allan Simonsen, stella danese degli anni 70, vincitore del Pallone d'Oro nel 1977. Prima di andare a far fortuna in Europa con le maglie di Borussia Mönchengladbach, Barcellona e Charlton, aveva tirato in primi calci nel Vejle, il club della città dov'era nato.Lungo, peraltro: sei stagioni da protagonista, giocando con i vecchi amici.Se n’era andato nel 1940, a trent’anni. Aveva girato l’Italia: Milan, Juve, Varese, Atalanta. Per poi riprendere la via di casa nel 1946, a 36 anni, giusto in tempo per scendere di nuovo in campo e tirare fuori dai guai la sua amata squadra, a conferma che certi campioni si vedono nel momento del bisogno.