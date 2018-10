Mancano pochi minuti alla fine della partita. Il tabellone di San Siro si illumina con la classifica provvisoria. Ilavrebbe 15 punti in classifica, ma la Sampdoria attacca e il cuore batte. Finalmente l’arbitro Maresca fischia tre volte. Quel modo condizionale diventa un bel presente indicativo. I rossoneri compiono dunquein attesa che scompaia finalmente quell’asterisco che perseguita la squadra didal lontano 21 agosto.Che cosa è cambiato rispetto alla brutta prestazione contro il normale Betis, già battuto e ridimensionato dal Getafe nella Liga? I giocatori, signori, i giocatori! Sulla fascia cinguettava Suso, ben appoggiato da Kessie. Ricardo Rodriguez e Laxalt hanno formato un binario veloce e divertente.. Certo, Gattuso non ha alternative quando uno degli attaccanti finisce il fiato, come è accaduto negli ultimi minuti. E’ stato il Titano Gonzalo a stringere i denti, trovando la forza di lottare fino allo stremo, distrutto dalla stanchezza., già eliminato dalle finali del campionato americano.Ho immaginato, negli ultimi lunghissimi minuti, la standing ovation di San Siro se dalla panchina si fosse alzato Ibra Supremacy per aiutare i compagni nello sforzo finale. Avrebbe avuto lo stesso effetto della tromba suonata da un soldato del Settimo Cavalleggeri, nel film “Ombre Rosse”, soldati che salvano gli uomini della carovana dalla minaccia dei pellerossa.l’organizzazione fra i reparti, le trame più eleganti. Lo ripeto ancora. Teniamocelo stretto, gustiamo il suo lavoro ,in attesa che Gattuso urli alla panchina: ”DentroPaquetá, tocca a te Zlatan!”.