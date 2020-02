E’ stato un turno di campionato per certi versi clamoroso, con 6 vittorie in trasferta, alcune davvero inattese. Per questo non è facile assegnare il posto da allenatore nella top 11 della quarta giornata di ritorno. Alla fine abbiamo scelto Juric perché fra tutte le imprese quella del Verona è davvero fantastica.