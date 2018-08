Il grande calcio italiano e non solo avrà da oggi una nuova casa. Perform si è assicurata infatti i diritti televisivi di tre gare di Serie A, di tutta la Serie B in esclusiva e anche della Ligue1 in attesa di altri grandi eventi che presto saranno annunciati. E la casa del calcio sarà il nuovo brand DAZN che trasmetterà in streaming su tutti i device connessi ad internet.



La serata di oggi servirà come presentazione del portale. Una grande festa a cui prenderà parte il nuovo staff, con i volti di punta Diletta Leotta e l'ex bandiera del Milan Paolo Maldini oltre al nuovo direttore Marco Foroni. Tanti gli ospiti presenti all'evento che Calciomercato.com seguirà LIVE con gli inviati Angelo Taglieri e Alessandro De Felice.