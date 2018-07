Asamoah, de Vrij, Lautaro Martinez, Nainggolan e Politano. Ma non è ancora finita. Già, perché l'Inter ha altri affari in ballo: un terzino destro, un centrocampista e un altro esterno offensivo. Si valuta la situazione intorno ad Alessandro Florenzi, in scadenza nel 2019 e ancora lontano dal rinnovo con la Roma, si continua a lavorare per Mousa Dembelé e non si molla Malcom. Questo, e tanto altro, nel video con Federico Albrizio e Angelo Taglieri.