Un rapporto ormai logoro e irrecuperabile, costellato di una serie di episodi bizzarri. Gareth Bale e il Real Madrid sono separati in casa, con il gallese che nell'ultimo anno ha respinto tuttavia ogni possibilità di addio, forte di un contratto da 15 milioni di euro a stagione fino al 2022.



La rovesciata al Liverpool in finale di Champions, le galoppate in Supercoppa spagnola contro il Barcellona e i fasti di un tempo sono ormai lontani, per Zidane è quasi di troppo e lo testimoniano le sole 20 presenze complessive nella stagione corrente. Niente divertimento in campo? Bale si rifa fuori dal rettangolo di gioco: nella nostra gallery i suoi gesti più curiosi .