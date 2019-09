Inizia oggi a Milano una delle settimane più attese per una città sempre più cosmopolita, ricercata e, ovviamente alla moda. Inizia la Milano Fashion Week 2019, la sette giorni di eventi, sfilate, show che vedrà anche quest'anno iI fulcro nel Fashion Hub presso lo Spazio Cavallerizze, in un ambiente totlamente plastic-free.



Le case di moda presenteranno la propria collezione primavera-estate 2020 e per l'occasione oltre a marchi storici come Gucci, Prada, Armani, Moschino e tanti altri sono attese modelle internazionali quali ​Le modelle più attese che sfileranno sulle passerelle meneghine sono le sorelle Gigi e Bella Hadid, Irina Shayk, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti, Cara Delevingne e Kendall Jenner. Tra gli ospiti spicca anche il nome di Millie Bobby Brown, Undici nella fortunata serie tv Stranger Thing e già testimonial di Chanel.



Ospiti e modelle da Champions che vi mostriamo nella nostra gallery.