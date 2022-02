Una vittoria storica. Il Senegal batte ai rigori l'Egitto e per la prima volta nella storia conquista la Coppa d'Africa. Un successo che rompe una maledizione, con i Leoni della Teranga che avevano perso in finale nel 2002 e nel 2019, sempre con Aliou Cissé (prima giocatore poi allenatore). Decisivo Mané, eletto miglior giocatore del torneo, che ha vinto la sfida nella sfida con il compagno al Liverpool Salah. All'Egitto non riesce l'impresa di conquistare l'ottavo trionfo della sua storia, nonostante le parate di un Gabaski in versione superman. Arrivato in Camerun come portiere di riserva, il 33enne dello Zamalek dopo l'infortunio del titolare El Shenawy ha saputo sfruttare la chance, eliminando con le sue parate Costa d'Avorio e i padroni di casa del Camerun e tenendo in vista in finale i Faraoni con almeno tre parate.



I MIGLIORI - Nella top 11 stilata da Calciomercato.com c'è spazio per lui, non per il numero uno del Chelsea Mendy, eletto miglior portiere della manifestazione dalla Caf. Non sono presenti giocatori di Algeria, Costa d'Avorio, Ghana e Nigeria, che hanno salutato la competizione in anticipo rispetto alle previsioni. Nella gallery la nostra formazione tipo.