, ci solletica a ripescare tutte le volte che El Pibe de Oro è stato rappresentato al cinema. Innanzitutto(che citò Diego nei ringraziamenti del discorso alla serata degli Oscar)(2015),. Nel film vediamo Diego - con un Marx stampato dietro alla schiena invece del Che Guevara sul braccio - che - grassissimo - esce a fatica da una piscina e assistito dalla moglie Claudia Villafane si stende su un lettino con il respiratore, poi guarda la notte e (si) ricorda giovane e magico prima di una partita, infine palleggia da solo - sfinito - con una pallina da tennis.Maradona apprezzò l’omaggio. E con un post su Facebook ringraziò Sorrentino. «Grazie assaje Maestro!».Se quella nel film di Sorrentino è un’apparizione poetica e straziante,(2007),Particolarmente ispirata l’interpretazione di Marco Leonardi.(racconta il periodo napoletano, lo trovate su Netflix), da ripescare in streaming c’è sicuramenteDal dramma alla commedia, Maradona al cinema (soprattutto italiano) si sdoppia.; e ovviamente è parte del racconto di due dlm che raccontano il calcio a Napoli negli anni ’80:A noi piace ricordare il camionista Tirzan (Diego Abatantuono) che in «Eccezzziunale veramente» (1982) si siede accanto a Gianni Agnelli in un Milan-Juventus e gli fa: «Per il fatto dell’acquisto di Maradona, se hai delle difficoltà coi soldi dammi un colpetto di telefono, due lire ce le metto io». Ora, trattasi di premonizione: era il 1982 e Maradona arrivò a Napoli solo nel 1984.con Nino D’Angelo che va a svaligiargli l’appartamento, salvo restituirgli il bottino quando lo riconosce.film girato prima delle «Notti Magiche» di Italia 90 e nel suo genere davvero imperdibile. Tra inquadrature ginecologiche e grugniti doppiati male, le due pornostar vengono assoldate da un fantomatico personaggio (che somiglia a Luca Cordero di Montezemolo, allora organizzatore del Mondiale) per aiutare gli Azzurri a vincere i Mondiali nel modo che è facile immaginare: sfiancando i campioni delle altre squadre. Tutto il resto è gioia, canterebbe il poeta., grassoccio e pelosissimo tanto da meritarsi il soprannome di Hedgehog, porcospino e noto per la capacità di praticare la fellatio in totale autonomia, con un uso invero originale della banana. Il suo ménage à trois con Cicciolina e Moana è la parte più riuscita di un film che consegnerà alla memoria degli italiani una Nazionale vincente. Ci consola perciò sapere che il sacrificio delle due pornostar – che si immolano per la Patria tra le lenzuola – servirà agli Azzurri a vincere i Mondiali. Solo per finta e solo al cinema, però. Sappiamo tutti com’è andata.