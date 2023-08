Un altro giapponese in Serie A. Daichi Kamada doveva andare al Milan, è finito alla Lazio, al quale si legherà per i prossimi due anni, con opzione fino al 2026. L'ex Eintracht Fraconforte è l'ultimo giocatore del Sol Levante a sbarcare in Italia: il primo è stato Kazuyoshi Miura, acquistato dal Genoa nel 1994-95. Una meteora, capace di lasciare il segno solo in un'occasione, nel derby della Lanterna contro la Sampdoria, perso 3-2. King Kazu ha 56 anni e gioca ancora, in Portogallo con la maglia dell'Oliveirense, l'ultimo giapponese in ordine di tempo a calpestare i prati della Serie A è stato Maya Yoshida, 34 anni, che ha salutato la Sampdoria nel 2022 (quest'estate ha lasciato lo Schalke 04 per i Los Angeles Galaxy). Da Miura a Kamada, ricordate tutti i giapponesi che hanno giocato in Italia?