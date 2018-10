nel solco della tradizione di un derby che da sempre ha visto sfidarsidagli anni dell’immediato dopoguerra - era il calcio in bianco e nero e a San Siro c’era la nebbia - ai tempi nostri, quelli in 3D che stiamo vivendo.. Il Pompiere svedese segna gol roboanti, stoccate imprendibili, palloni pesanti come pietre che rotolano nella rete avversaria: 10 gol nel derby per lui, comprese due doppiette. il giramondo Nyers - apolide, nato in Francia, figlio di un minatore ungherese, due scudetti con i nerazzurri - segna con l’istinto feroce del cacciatore di palloni in area avversaria, caratteristiche simili ha Benito Lorenzi detto «Veleno» (il soprannome glielo diede la mamma), protagonista di svariati gol e anche di un episodio rimasto famoso: 6 ottobre 1957, ultimo minuto, Inter (è la squadra di Angelillo e Skoglund) in vantaggio,Cucchiaroni non se ne accorge, tira, sbaglia, l’Inter trionfa, Lorenzi viene inseguito dagli avversari fin negli spogliatoi, lo vogliono menare.Anni 60:(Milan.Inter 5-3 del 27 marzo 1960), altri centravanti di quegli anni al Milan sono Gino, "Testina d’Oro", il brasiliano(a segno per quattro derby consecutivi tra il novembre 1964 e l’aprile 1966) e l’inglese, che molto promette e poco mantiene. Sponda nerazzurra, è l’Inter di Herrera: il giovane Sandrogioca di punta,lo supportano. Il Milan va a cavallo dei due decenni (60 e 70) con Pierino, tremendo quando va a colpire di testa, definitivo quando sfrutta i lanci diche - si direbbe oggi - lo trova nello spazio.È il periodo (primi anni 70) in cui l’Inter trova il centravanti più forte (con Gigi Riva) di quel periodo:, il favoloso Bobo celebrato anche da «Radiofreccia» («Le rovesciate di Bonimba»). I suoi gol acrobatici fanno parte della storia del nostro calcio. Avanti: metà anni 70, ecco che il milanista Albertinosi inventa "centravanti di manovra", prima che il centro dell’attacco sia occupato da, "Sciagurato" (vedi Gianni Brera) ma a segno anche lui in un derby (Milan-Inter 3-0) del 1975. In quell’Inter gioca, ma anche: ancora poco (fine anni 70) e arriverà ad occupare la scena il grande «Spillo», faccia da derby del decennio degli anni 80, periodo che il Milan vive inizialmente sulla polvere, prima di provare a rialzarsi (resterà un poster a futura memoria il gol dinell’ottobre del 1984) e dettare legge, vedi alla voceIl Milan degli olandesi, l’Inter dei tedeschi, con, e prima di lui (a fare coppia con Altobelli) c’era stato. Che anni, quegli anni. Nel Milan ecco Paolo, anche: tutti nel tabellino marcatori di quel periodo. L’Inter risponde con, tra i primi cinque specialisti del gol di testa nella storia del nostro calcio.Gli anni 90 trovano la loro massima espressione - in fatto di centravanti - con(Milan) e(Inter), ma San Siro diventa il teatro di uno dei più grandi di sempre:, il Fenomeno. Si declina verso il Duemila con il favolosoda una parte e l’implacabiledall’altra: bomber purissimi, attaccanti di lignaggio internazionale. Di qua Pippofa godere la Milano rossonera, di là il cuore batte per(e, e).La corona del centravanti nell’Inter del Triplete ce l’ha, intantoè passato al Milan: sfida tra giganti. il Milan del dopo-Inzaghi cerca a lungo il suo 9: esperimento, ma la certezza è, il Pipita che dovrà vedersela stavolta con un collega dal gol facile,. Ecco: Higuain vs Icardi, derby nel solco della tradizione, dei gol, di chi di mestiere fa il centravanti.