La prova tutt'altro che positiva nello 0-0 contro El Salvador con i suoi Stati Uniti certifica ancora una volta di più le difficoltà chesta attraversando in questo complicato periodo estivo in cui il suo presente e futuro allaè stato ribaltato e ripensato almeno 3 volte.Dopo la fine della passata stagione, in cui Paratici ha esercitato il diritto di riscatto del suo cartellino ben prima della fine dell'annata,ul possibile inserimento negli schemi tattici dell'allenatore livornese. L'amichevole interna alla Continassa con la Juve Under 23, aveva però rilanciato la sua candidatura al punto cheUna promozione sul campo rimasta però lì sul prato della Continassa perché con il passare dei giorni, il rientro dei nazionali e gli sviluppi (nulli) del mercato in uscita,negli ultimi giorni (il Tottenham e il West Ham ci hanno provato), ma che non si è mai realmente concretizzato.soprattutto dalla Premier League anche in vista di gennaio (lo segue, ma non c'è nulla di concreto al momento). In mezzo ci saranno 4 mesi in cui un utilizzo nel 4-2-3-1/4-3-3 di Allegri potrebbe risultare sempre più complicato.McKennieovrà quindi sfruttare come meglio può le sue chance e iniziare ad aggiornare il conto dei 10 gol chiesti da Allegri. Solo così potrà tenersi il bianconero addosso, altrimenti a gennaio il mercato busserà ancora alla sua porta e a quella della Juve.