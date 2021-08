La Juventus stasera giocherà a Barcellona nel Trofeo Gamper, amichevole di lusso che vedrà parecchi big bianconeri fare il loro esordio stagionale con la Juve. I seguenti giocatori, infatti, in occasione delle prime due amichevoli della squadra di Allegri, contro Cesena e Monza, non erano ancora a Torino o comunque non ancora a pieno regime di allenamento.

Questi i "debuttanti" juventini di stasera: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.