Lo si è detto a più riprese e mai come in questo momento, complice lo scivolone del Milan a Salerno,Un'impressione rafforzata dal fatto che la prima stagione col calendario del girone di ritorno "sballato" ha spalmato poco e male gli scontri diretti tra le contendenti per il titolo nella seconda metà di stagione e: contro avversari che stazionano nella seconda parte della graduatoria - dall'undicesimo al ventesimo posto - Leao e compagni hanno già, con i pari contro Udinese e Salernitana e la doppia sconfitta interna con Sassuolo e Spezia.In tal senso, la gara di venerdì prossimo contro i friulani a San Siro sarà l'ennesima controprova se Pioli saprà restituire cattiveria agonistica ai suoi e trovare il modo di risolvere il rebus del pressing alto, tanto sofferto dal Diavolo nelle sue giornate meno ispirate.Se Atene piange, Sparta non ride e in questo caso ci riferiamo aldi Luciano, che il prossimo 6 marzo affronterà proprio il Milan in uno scontro diretto che determinerà la vera alternativa all'Inter per lo scudetto. Anche gli azzurri, prossimi ad affrontare il Cagliari in una sfida molto insidiosa contro l'ex Mazzarri, non hanno espresso a pieno il loro potenziale contro le formazioni meno blasonate.- confermando quellae che è parzialmente mitigata dalla soddisfazione di giocarsela alla pari con le altre squadre in lizza per un piazzamento nell'Europa che conta di più, quella della Champions League.- E così, nella giornata che potrebbe riportarla davanti a tutti e con l'ambizione addirittura di poter allungare ulteriormente col recupero ancora da fissare in calendario contro il Bologna,, trovando risorse tecniche e caratteriali per risolvere la pratica sempre e comunque. Come dimostra per esempio il successo sul campo del Sassuolo o quello più recente di San Siro col Venezia, mentre in tutti gli altri casi l'Inter ha sempre fatto valere la legge del più forte imponendosi in maniera agevole. L'hanno detto in tanti, lo ribadiamo pure noi: questa corsa scudetto si risolverà nei dettagli e, ad oggi, questi sono tutti dalla parte della squadra di Inzaghi.