Iltravolge 3-0 laallo stadio e la disfatta porta con sé una crudele realtà per il mondo bianconero:. Le due finali conquistate sotto la prima gestione Allegri sono ormai un lontano ricordo, la storia recente racconta un cammino europeo disastroso per la Vecchia Signora:, cambiano gli allenatori ma non cambiano i risultati e anzi, il trend sembra evidenziare un peggioramento costante nelle prestazioni e nel rendimento fuori dai confini italiani.- E' toccato prima anella travagliata stagione 2019/20 (causa Covid), eliminato nel primo confronto a eliminazione diretta contro il: sconfitta per 1-0 in Francia, vittoria amara e inutile a Torino per 2-1. Dentro/fuori fatale anche perl'anno seguente: a buttare fuori dalla Champions la sua Juve il, eliminazione dolorosa ai supplementari nonostante la vittoria per 3-2 (vittoria 2-1 per i Dragoes all'andata in Portogallo). A completare il quadroAllegri, che nel 2018/19 per ultimo era riuscito a portare i bianconeri oltre gli ottavi (superando l') per poi uscire il turno seguente contro l'Ajax., senza nulla togliere ai meriti e al valore del Lione di Garcia, del Porto di Conceiçao o del Villarreal del pluriblasonato europeo Emery. Dettagli che non possono non aumentare l'amarezza per una Champions che da sogno è nuovamente un vero e proprio incubo per la Juve.