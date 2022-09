… ormai ogni partita dellaè buona per veder esordire uno dei tanti giovani fenomeni nati sul suolo lusitano, dalla fredda e rigida Viana do Castelo alla mite e soleggiata Faro. Questa sera la seleçao rossoverde affronta laa Praga e potrebbe essere il turno di colui che in pochi mesi è diventato l’uomo del momento nella capitale Lisbona (sponda biancorossa), facendo dimenticare- Inizialmente ignorato dal CTla notizia della, suo compagno di razzie al Benfica, ha liberato un posto che l’allenatore campione d’Europa 2016 ha deciso con lungimiranza di riservare all’attaccante algarvio. Pochi giorni dopo. Ai lati di quest’ultimo, a Praga dovrebbero scendere in campo dal primo minuto(o Diogocon Bernardo arretrato in mediana). NNato nel giugno delad Olhao, che da quelle parti chiamano “la perla dell’Algarve”,. Lo scorso anno si è affermato fra i titolari, prima con Jorge Jesus, ma soprattutto dopo l’arrivo di, che lo aveva allenato nella squadra B. In quel Benfica, tutto grinta, baricentro basso e ripartenze, i, con il quale andare a fare la guerra su tutti i palloni lì davanti e cercare di trasformare il maggior numero di occasioni possibili in gol, non importa come, senza badare a troppi ghirigori. Si è rivelato un’importante arma tattica anche per la sua, soprattuttoNella ripresa, Verissimo lo spostò a fare praticamente la, per far spazio al bomber ucraino Yaremchuk. In quella posizione, con tanto campo di fronte, spaccò la partita ee lo appoggiò in porta. La sua vera e propria presentazione al calcio europeo avvenne però al turno successivo,, quando, al ritorno,davanti ai più di 50 mila di Anfield.Sempre in Champions League è avvenuta la seconda presentazione, quella della sua nuova versione, targataAlla prima uscita stagionale, ad agosto,. Nei pochi mesi estivi è diventato un giocatore completamente diverso da quello visto fino a maggio:Alla prima sosta nazionali il suo bottino dicein tutte le competizioni: più che nell’intera stagione scorsa.- In estate si era parlato di un interessamento del, ma non se ne è fatto nulla, mentre oggi le principali spasimanti sono. Numeri del genere erano impossibili da ignorare anche da Santos. Così, dopo lel all’attivo, tra oggi e martedì potrebbe arrivare il suo momento anche con la nazionale maggiore. È stato spalla di Nunez al Benfica, oggi è riserva di Ronaldo in nazionale e in futuro sarà la tagliente punta di un tridente ai cui lati agiranno Rafael Leao e Joao Felix. La conchiglia è pronta schiudersi: il Portogallo non vede l’ora di farsi abbagliare dalla “perla dell’Algarve”.