È un'accusa grave quella lanciata da, ottocentista statunitense. E. Cioè una marca che non soltanto è fra i colossi globali dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento nello sport, ma che negli anni Novanta si fece anche promotrice di un messaggio d'emancipazione femminile attraverso l'accesso e la partecipazione allo sport. Su tale retorica, molto è stato detto e scritto riguardo alla sostanza e alla sincerità di quelle campagne pubblicitarie.Il caso è esploso all'improvviso, e fa riferimento a. Lo porta alla luce il New York Times, che nei giorni scorsi ha raccontato la vicenda dell'ex campionessa nazionale Usa.usata nel corso del tempo da Nike in materia die di promozione dello sport femminile ( QUI ).Alysia Johnson-Montaño, atleta newyorchese classe 1986, rende nota la propria vicenda di atleta che era stata messa sotto contratto dal marchio dello swoosh e. Tutto accade quando. Le viene risposto che, semplicemente,, con tanto di stop ai pagamenti. La conseguenza immediata è la fine dell'accordo fra Montaño e Nike.(Asics) e acquisisce notorietà mondiale quando nel 2014, in occasione dei Campionati Nazionali di Atletica, corre gli 800 col pancione. Va in pista all'ottavo mese di gravidanza ( QUI ).. Messaggio recepito. Ma molto più importante, e pesante, è quello che Alysia ha deciso di comunicare in questi giorni., in materia di diritto all'accesso e alla pratica nello sport.L'articolo del NYT sottolinea diversi profili di fragilità, riguardo al rapporto fra sport d'alta competizione e diritto alla maternità. In particolare viene messo in evidenza come ir, e come ciò comporti risvolti particolarmente discriminatori per le atlete proprio a causa dellaSi parla di, inserite in documenti dalla natura “strettamente confidenziale”, in cuiDunque, una circostanza da evitare.Ma Alysia Montaño va oltre, e afferma che il “danno da gravidanza” può riguardare non soltanto gli accordi con gli sponsor ma anche le coperture assicurative garantite dal Comitato Olimpico Usa. Queste ultime sarebbero vincolate alla “capacità di performance dell'atleta”, e dunque possono essere diminuite o addirittura estinte in caso di gravidanza.Ne deriva che la situazione sia molto più grave di come si penserebbe se la si limitasse al caso singolo di Alysia Montaño. E a testimoniarlo sono le reazioni piuttosto imbarazzate da parte di Nike. Dal cui quartier generale trapela la notizia di una recente revisione delle clausole contrattuali relative alla materia specifica. È ciò che riporta un articolo pubblicato da The Independent ( https://www.independent.co.uk/life-style/women/nike-pregnant-athletes-performance-related-pay-cuts-pregnant-alysia-montano-a8913081.html ). Da quando, questa revisione degli standard? Dal 2018. Quanto a ciò che succedeva prima, viene precisato che sia norma del settore quello di prevedere clausole del contratto in cui si parli di riduzione dei premi basata sul livello di performance (performance-based paymet reduction), e che “storicamente, poche atlete si sono viste applicare tali riduzioni”. Poche. Non nessuna.