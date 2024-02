Da Vitor Roque a Echeverri: chi sono i nuovi talenti sudamericani in Europa

Dal Sudamerica con furore? Magari sì, ma anche con tanto talento ed entusiasmo. Soprattutto talento.. Senza paragoni, perché quando questi giovani lasciano il loro Paese per arrivare di qua magari hanno bisogno di tempo per ambientarsi, di qualche mese per rendersi conto della nuova dimensione. Poi però esplodono eh, basta saperli aspettare.- Dai tempi di Neymar al Barcellona ne sono passati di talenti da queste parti, in. Oggi sul mercato comandano Manchester City, Psg e gli altri. Vediamo quindi chi sono le cinque stelle sudamericane che sono arrivate in Europa in questo mercato di gennaio.