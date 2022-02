Il calciomercato invernale è ormai un ricordo. E sono tante le squadre italiane che – dal 3 al 31 gennaio - ne hanno beneficiato. Ma tra i club che più di tutti hanno approfittato di questa finestra di trasferimenti c’è senza dubbio la Juventus che, tra ingaggi e cessioni, ha rinnovato notevolmente la propria rosa. A partire dall'arrivo di Dusan Vlahovic, fino a Zakaria e Gatti.



LE ALTRE - Anche l'Inter non è rimasta a guardare, con l'acquisto di Robin Gosens e il prestito di Caicedo. E ancora la corsa ai ripari della Fiorentina con Ikoné e Cabral, dopo aver ceduto il serbo ai bianconeri. Il Milan non ha preso un difensore ma ha scelto di puntare su un giovane attaccante serbo, Lazetic. Nel video, alcuni dei trasferimenti più significativi.