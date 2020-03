Per molti sembrano grandi entità inarrivabili, vere e proprie divinità del mondo 2.0 quello interamente o quasi digitalizzato in cui i big data contano di più delle persone.con i loro colossi di facciata che, per citarne qualcuno, conosciamo comee l’elenco potrebbe continuare a lungo. Sono colossi digitali che, in quanto tali, sembrano inattaccabili da quello che oggi è il problema più grande del mondo reale,Li chiamiamo colossi perché ormaiE non è un caso che al tavolo delle trattative con il governo degli Stati Uniti, per gestire l’emergenza coronavirus, siano stati invitati rappresentanti di tutte queste società. Per chi è too big to fail a livello globalee la collaborazione con il governo Trump diventerà il punto di partenza anche per le evoluzioni future.La risposta non è nei servizi che offrono, bensìgrazie al consenso degli utenti al momento dell’iscrizione ai loro portali e, tendenzialmente, protetti dalla privacy. Il governo USA (e a cascata tutti gli altri ad esso collegati) stanno provando addelle persone e per farlo hanno bisogno dell’accesso alla banca dati di queste piattaforme.È partendo da questa ultima domanda, e dal caso più eclatante accaduto negli ultimi anni, che possiamo capireche ha coinvoltoe l’utilizzo dei suoi big data per “condizionare” le ultime elezioni americane. Uno scandalo da cui l’azienda di Zucherberg ha fatto fatica a rialzarsi dal punto di vista economico e che, tutt’ora, mantiene i dati del social network in forte calo soprattutto per la sensazione diper queste aziende e in quest’ottica vanno sottolineati anche iche realtà come Facebook e Google stanno mettendo in atto per la rimozione e il contenimento di quello cheTanti sono articoli, link e video rimossi dal web perché mirati a “lucrare” sul coronavirus. Tante sono scelte “editoriali” volte a contenere la diffusione di notizie non autorevoli o non verificate.quasi forzati, al limite della paranoia, a non usufruire dello smartworking per paura di divulgare o rompere gli accordi di privacy sottoscritti con i datori di lavoro. È il caso di Microsoft ed Apple che hanno addirittura attrezzato laboratori dotati di termoscanner in stile aeroporti pur di non rischiare violazioni del segreto industriale.Se il problema della gestione dei dati personali condizionerà le Big Tech nel futuro,che questi colossi tecnologici stanno riscontrando nel mondo reale. E sì, non riguarda soltantoe che ha costretto l’Unione Europea a chiedere adioppure che stanno spingendo lo stesso Zucherberg a lanciareche potrebbero non reggere ad un ulteriore incremento. Tutte queste aziende, infatti,ad esse collegate. L’esempio per Netflix è la produzione di Serie TV e Film, o perla consegna di beni non di prima necessità. Tutti servizi sospesi e che stanno sbruciando capitali vitali per la gestione dell’emergenza.Il coronavirus sta condizionando ognuno di questi 5 elementi su cui si fondano anche i colossi della tecnologia che fino ad oggi hanno dominato il mondo.. Riusciranno a trovare un vaccino (tecnologico certo) a questa epidemia? Anche così si potrà uscire presto da questa crisi, del resto è questione di fiducia (e di dati).