Il mercato invernale è ormai alle spalle e sebbene sia stato uno dei più scoppiettanti e ricco degli ultimi anni tutti i club più importanti d'Italia e d'Europa stanno già guardando oltre. Il mercato dei giocatori in scadenza di contratto a fine anno, di quelli che già da oggi è possibile mettere sotto contratto per prelevarli gratis a fine stagione, è infatti già incredibilmente attivo.



PARAMETRI ZERO - Si chiamano parametri zero, resi celebri dall'attuale ad del Monza Adriano Galliani, ma sempre più sfruttati e utilizzati da tutti i top club. Non è un caso che ad esempio Inter e Juventus si siano assicurate giocatori come Emre Can, Ramsey e De Vrij nel corso delle ultime sessioni e che proprio rivendendo il tedesco il club bianconero abbia iscritto a bilancio un'importante plusvalenza. Insomma, si chiamano occasioni e da qui a fine stagione saranno tante le trattative attorno a loro.



I NOMI CALDI IN SERIE A - Il nostro campionato, ovviamente, non è escluso da questi ragionamenti, che, anzi, sono partiti già durante il mercato invernale. Il primo protagonista è sicuramente Dries Mertens, trattato a lungo, ma rimasto a Napoli. Inter e Roma lo seguono, il Napoli vorrebbe tenerlo, ma c'è distanza sull'ingaggio. Un'uscita verso altri lidi sembra invece scontata per l'altro azzurro, Callejon per cui non c'è in ballo un'idea di rinnovo. Nel Milan sarà importante capire il futuro di Giacomo Bonaventura la cui trattativa con Raiola per rinnovare si è arenata. Nella Juve sono partiti i dialoghi per i rinnovi di Matuidi e Chiellini, ma non sono escluse sorprese, come non lo sono neanche all'Atalanta per Palomino e Ilicic per cui si è parlato di accordo sul rinnovo già a ottobre, ma che di fatto non è mai stato ufficializzato. E Ibrahimovic? Anche lui, ufficialmente, è in scadenza a fine anno salvo l'esercizio dell'opzione presente nel suo contratto.



CACCIA AL TALENTO ALL'ESTERO - Eriksen è arrivato all'Inter a 6 mesi dalla scadenza e allora il parametro zero più ricercato sarà sicuramente l'esterno brasiliano del Chelsea, Willian, che piace a Juve e Barcellona, ma ha più volte detto di voler rinnovare. Cavani è rimasto al PSG da scontento, ma ha un ingaggio super, come anche Nemanja Matic in uscita dal Manchester United e Pedro, altro esterno in scadenza col Chelsea. In difesa occhio ai tanti nomi del PSG: Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, ma anche Thiago Silva. Jan Vertonghen è pronto a lasciare il Tottenham, così come Garay il Valencia, ma i più contesi saranno ancora una volta i giocatori di grande qualità come Luka Modric, che potrebbe lasciare il Real Madrid, sempre del club parigino, ma anche a Mario Gotze del Borussia Dortmund, Ever Banega del Siviglia e, soprattutto quell'Olivier Giroud che Inter e Lazio hanno tentato di acquistare a gennaio fino all'ultimo.



Occasionissime da trattare senza esclusioni di colpi chi la spunterà? Intanto abbiamo stilato la nostra top 11 in scadenza, scopritela nella nostra gallery.