Dahoud vicino al ritorno in Germania

Mahmoud Dahoud potrebbe fare ritorno in Germania, allo Stoccarda. Il tedesco ex Dortmund e Monchengladbach ha disputato in Bundesliga 162 partite tra il 2014 e il 2023 realizzando 11 gol e fornendo 26 assist. Secondo quanto si apprende da Sky Sport DE il calciatore sarebbe vicinissimo allo Stoccarda. Infatti il club tedesco è in trattativa molto avanzata con il Brighton per il trasferimento del centrocampista.



I DETTAGLI - L’operazione potrebbe svilupparsi su un prestito con opzione di acquisto. Il tedesco non è indispensabile nello scacchiere di Roberto De Zerbi(solo 9 presenze e 1 assist in stagione in Premier League) e sarebbe quindi in partenza. Dopo Undav un altro giocatore dei Seagulls potrebbe andare allo Stoccarda. Il club tedesco è la rivelazione dell’attuale Bundesliga, si trova infatti al terzo posto con 37 punti a quattro lunghezze di vantaggio dal Lipsia quinto, sconfitto nell’ultimo turno per 5-2 con tripletta proprio dell’ex Seagulls Undav. Nello scacchiere di Hoeness il tedesco potrebbe mettersi nella mediana a due insieme a Stiller o a Karazor o in un eventuale ma più complessa mediana a tre posizionarsi come vertice basso. Il contratto del calciatore tedesco scadrà nel 2027.