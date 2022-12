Vale 100 milioni ma va in giro con una modesta Fiat Punto. È Josko Gvardiol, una delle stelle dei Mondiali in Qatar, immortalato in queste ultime ore con l’auto della casa italiana mentre si gode le meritate vacanze.



Il difensore croato del Lipsia è stato accolto da eroe a Novigrad, dov’è nato suo padre. Qui è andato a pranzo coi nonni ed è stato scortato alla festa tenuta in suo onore non col solito bolide con cui siamo abituati a vedere sfrecciare i calciatori. Come Arturo Vidal, famoso ormai per la sua Panda, anche Gvardiol ha scelto un’auto più umile.



Al volante si è messo un amico di famiglia ed ex calciatore, come Ozren Baždarić. I due sono arrivati con la Punto su una piccola imbarcazione prima di salire sul palco per la cerimonia che ha celebrato il classe 2002, pilastro della nazionale balcanica. Convincente come forse nessun altro difensore nella rassegna iridata, sulle sue tracce si sono messe tutte le big europee: Manchester City, Chelsea, Tottenham, Manchester United e Real Madrid. Il Lipsia già si frega le mani per incassare la clausola di 110 milioni di euro con la quale può liberarsi dall’estate del 2024.