(miglior giocatore della scorsa edizione) dovrà difendere il titolo dallae dal(che cerca la sua prima storica vittoria), dove proveranno a mettersi in mostra l’obiettivo di mercato del Milane il crack del Marsiglia. Nei padroni di casa delci saràassieme al futuro portiere dell’Intere a un suo omonimo che piace al Milan. La grande sorpresa potrebbe essere la, ma anche di due talenti finiti nel mirino, guarda caso, sempre di Moncada. Fra le polemiche su covid e tamponi e il talento messo in mostra, sarà senza dubbio la Coppa d’Africa più discussa di sempre.Le 24 nazionali partecipanti saranno divise inciascuno. Le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze passeranno agli ottavi di finale. La prima partita si giocherà oggi, 9 gennaio, alle 17 italiane e vedrà il Camerun, nazione ospitante, impegnato contro il Burkina Faso. L’ultima, la, il 6 febbraio nella capitale Yaoundé.Se n’è discusso tanto, forse troppo, di questa edizione della Coppa d’Africa. Si è chiesto a gran voce il, sono state fatte pressioni sula Fifa. La preoccupazione da parte dei club europei (che lasciavano intravedere anche i residui di un certo colonialismo nemmeno troppo represso) per lee in tutto il continente africano e, soprattutto per i propri tesserati, non sono state assecondate. Alcuni hanno addirittura provato, senza riuscirci, di trattenere i propri giocatori, come il Watford con Sarr . Il calcio africano – con il neopresidente della Federcalcio ospitante, Samuel Eto’o in prima linea - chiedeva rispetto a gran voce, rispetto per un continente e un calcio che non possono essere più considerati di Serie B e alla fine lo ha ottenuto. La Coppa d’Africa si giocherà, ma la gestione dei controlli dei tamponi e della situazione epidemiologica continua e continuerà a far discutere. Intanto, nella giornata di ieri,è risultato positivo.Sono ben 21 i giocatori della nostra Serie A che sono stati convocati. Le squadre più rappresentate sonocon 3 giocatori a testa:per i rossoneri;per i partenopei. Poi ci sono Roma e Bologna, con due a testa: Diawara (Guinea) e Darboe (Gambia) per i giallorossi; Barrow (Gambia) e Mbaye (Senegal) per i rossoblù. Gli altri convocati sono il camerunese Hongla (Verona), gli ivoriani Akpa Akpro (Lazio), Traoré (Sassuolo) e Boga (Atalanta) i due gambiani, Omar ed Ebrima Colley (Sampdoria e Spezia), il maliano Lassana Coulibaly (Salernitana), il marocchino Amrabat (Fiorentina) i nigeriani Aina (Torino) ed Ebuehi (Venezia) e il senegalese Keita Baldé (Cagliari).Ormai la dirigenza del Milan ci ha abituato a prelevare giocatori sconosciuti, spesso di origini africane, dalla Ligue 1, visionati e studiati dalla efficacissima aerea scouting che fa capo a Geoffrey Moncada. Il più importante e di attualità èdel Psg. il 25 senegalese, nato a Tours, in Francia, è una delle alternative a Botman, il cui acquisto si fa sempre più complicato. Mancino, veloce e forte fisicamente, può giocare all’occorrenza anche da terzino sinistro, come vice Theo Hernandez, se Ballo-Touré dovesse continuare a non convincere. L’unico ostacolo è economico: il Psg lo valuta 25 milioni di euro e lui ne guadagna 5,5 lordi all’anno. Più indietro nelle gerarchie, perché più giovane e meno pronto, è, del Saint-Etienne. Il diciannovenne guineano si è preso la titolarità al centro della difesa biancoverde in questa stagione e ha trovato anche la via del gol per due volte. Gli occhi di Moncada saranno poi anche sul centrocampo, in cerca di mediani da comprare e far crescere, come fatto con Adli in estate. Il primo nome viene sempre dal Bordeaux ed è attuale compagno di reparto del futuro regista rossonero. Si tratta di, clase 2000 camerunese, lanciato quest’anno da Petkovic, che in estate ha preso il posto di Basic nella rosa dei Girondins. Il secondo èed è l’unico a non giocare in Ligue 1, anche lui, come Onana, passato dalle giovanili del Lille. Connazionale di Sow, ma di un anno più vecchio, Camara si è distinto in questi primi mesi di stagione con la maglia dell’Olympiacos, con cui ha segnato 5 gol e fornito 4 assist.Il calcio africano, anche grazie al connubio che si è creato con quello francese, negli ultimi anni è garanzia di talento. Da Mané a Salah, da Mahrez a Hakimi, ormai la competizione per nazionali del continente africano ha iniziato a mettere insieme una concentrazione di top player importante. In questa edizione sono tantissimi anche i giovani pronti a mettersi in mostra, due in particolare hanno fatto faville nella prima parte die sono pronti a sfruttare, con la loro nazionali, quella che ormai sta diventando, soprattutto nella sua fase finale, una garanzia di visibilità.è arrivato aquest’estate da perfetto sconosciuto al grande pubblico. In realtà le sue partite con la maglia del Nordsjsaelland erano diventate appuntamento fisso per i talent scout di mezza Europa e quelli in divisa rouge et noire hanno anticipato tutti, portandolo in Bretagna per 9 milioni di euro. È ghanese ed è un attaccante centrale o ala destra. Il suo impatto col calcio francese è stato devastante, anche considerando l’età, 19 anni: 5 gol, 2 assist e tanti sprint, con cui sta trascinando il gruppo allenato da Genesio in piena lotta per la Champions.è invece senegalese e può giocare sia al centro dell’attacco che a sinistra me non ha i n numeri del centravanti. Ha un anno in più del collega ed ha debuttato con la maglia dello scorso 10 febbraio, in Coppa di Francia, segnando all’esordio. L’exploit è però arrivato all’inizio di questa stagione, con la doppietta che ha permesso ai ragazzi di Sampaoli di annientare il Monaco di Kovac. Dopo di quella ha segnato altri due gol e un assist in campionato, nessuno in Europa League.