Il cane è il migliore amico dell'uomo? Sì, ma anche il pallone. 25 secoli prima di Cristo era già lì che rotolava. Sorridente e contento, perché. E' il pallone stesso a raccontare la sua storia, dal suo antenato fatto con le viscere degli animali fino all'ultima generazione ultramoderna di oggi. E' rotolato in ogni parte del mondo, e di storie da raccontare ne ha tantissime: dai tempi dei legionari romani a quando ha vissuto nelle trincee durante le Guerre Mondiali del XX secolo.- Ha partecipato a 21 Mondiali, nessuno ne ha fatti più. Sempre titolare eh, non è mai uscito dal campo. Highlander. A metà degli anni Cinquanta per la prima volta è stato messo a lucido e ricoperto d'oro per essere consegnato al giocatore più forte del momento. Una tradizione che va avanti ancora oggi.. E poi ancora: ha pianto per la tragedia di Superga, si è fatto una risata ai tempi di Mai dire Gol della Gialappa's Band e ha partecipato - attivamente - alle vittorie mondiali dell'Italia. Tante storie, curiosità e aneddoti raccontati da chi ha vissuto in ogni epoca e parte del mondo. De Cesare dà voce al pallone, il migliore amico dell'uomo.