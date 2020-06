lo si è capito in maniera evidente nella serata di ieri, quandoa Valledebas:al posto di Valverde.su assist di Mendy, con una splendida voleée di piatto sinistro che si incastona sotto la traversa. Scusate il ritardo: la partita si chiude in quel momento- Dopo il calvario dell'infortunio e il lungo recupero, il talento spagnolo ha ritrovato il sorriso:, autore della doppietta che ha chiuso il match.che guarda caso ieri sera ha concluso la partita concon due innesti giovani che saranno il futuro dei Blancos a dare linfa nuova in questo finale di stagione, che vede i madridisti ancora in piena corsa per conquistare la Liga nella lotta col Barcellona, mentre per quanto concerne la Champions League servirà l'impresa contro il Manchester City di Guardiola.- Asensio è ancora oggiSettima finale persa e il ritornelloche sancisce il fallimento di Madama nell'ennesimo epilogo europeo: lo spagnolo a sua insaputa diventaE lui? "Il mio goal preferito resta quello segnato in finale di Champions League, fu incredibile". Ora è tornato, chissà che ci possa essere una rivincita nella massima competizione europea, già quest'anno...@AleDigio89