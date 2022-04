Non ci sono troppi dubbi in Belgio, alla corsa per Theate si è iscritta anche la Juve. Da lì rimbalza una voce che non stupisce particolarmente, il difensore del Bologna (arrivato in prestito con obbligo di riscatto) ha prima stupito e poi convinto tutti. Su di lui gli occhi di mezza Premier League e ora anche quelli del club bianconero, rimasto particolarmente colpito dalla sua prova anche allo Stadium nell'ultimo incrocio.