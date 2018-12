Il Gremio vuole crescere a partire dalla prossima stagione, il presidente, Romildo Bolzan Junior, ha promesso investimenti importanti per tornare a competere su più fronti, Libertadores compresa, che è stata contesa tra due club argentini, River e Boca. Secondo il n.1 del club brasiliano, ci saranno acquisti in ogni reparto.



MERCATO LAZIO - Come riporta Boainformacao.com, il club brasiliano avrebbe messo gli occhi suò centrocampista della Lazio Lucas Leiva. Grazie alla sua esperienza, scrivono in Brasile, il Gremio potrebbe fare il salto di qualità e puntare con decisione alla conquista della Libertadores. Per Leiva sarebbe un ritorno: la carriera dell'ex Liverpool è cominciata proprio al Gremio, dove ha firmato il suo primo contratto professionista, ha vinto due campionati Gaucho, perdendo però la finale di Coppa Libertadores proprio contro il Boca. In questo momento la Lazio non ha nessuna intenzione di cederlo: è uno dei perni del centrocampo di Inzaghi.