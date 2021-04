Leo Messi verso l'addio al Barcellona? Un'ipotesi che torna a circolare dopo l'indiscrezione rilanciata con forza dall'emittente TNT Sport Brasil e dal collega Marcelo Bechler, molto informato sulle vicende del club blaugrana. Il Paris Saint-Germain è la società che segue con maggiore attenzione gli sviluppi della trattativa tra l'asso argentino e il presidente Laporta per provare a prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La proposta dei catalani prevede un ingaggio al ribasso rispetto a quello attuale da circa 35 milioni di euro netti a stagione, considerando le difficoltà economiche provocate dalla pandemia, e un ruolo operativo da dirigente al termine della carriera.



CONTATTO - Quello che invece mette sul piatto il PSG, in caso di clamoroso addio al Barcellona dopo 20 anni, è un contratto biennale con opzione per un altro anno. Un primo contatto ufficioso per provare a regalarsi un altro colpo sensazionale dopo aver strappato sempre ai blaugrana Neymar nell'estate del 2017. La palla passa a Messi, che ha deciso di rimandare ogni tipo di decisione sul proprio futuro al termine di una stagione che, oltre alla Coppa del Re recentemente conquistata contro l'Athletic Bilbao, vede il Barça prepotentemente in corsa pure per la conquista della Liga.